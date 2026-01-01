秋田朝日放送 自宅に放火し全焼させたとして大仙市の７８歳の女が放火の疑いで逮捕されました。 放火の疑いで逮捕されたのは大仙市戸巻の無職、佐藤ミサ子容疑者です。 警察によりますと佐藤容疑者は１２月３０日の午後１１時２５分ごろ、 自宅に火をつけた後、煙を吸い、病院に搬送されていました。 二人で暮らしていた４０代の長女は逃げ出して無事でした。 きのう退院し、警察の取り調べに対して 自分が火をつけた