秋田朝日放送 新年を迎え秋田市の神社では時折吹雪く時間帯もある中、 多くの人が初詣に訪れていました。 元日は冬型の気圧配置が続き、時折吹雪く時間帯もありました。 秋田市の大平山三吉神社には朝から多くの参拝客が訪れ今年１年の無事を祈りました。今年の１年をどう過ごすのか、早速運試しをした人は… 一方、秋田市の郵便局では１９０人の配達員が年賀状の配達に出発しました。 県内の年賀状の数は２３５万通で