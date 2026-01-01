秋田朝日放送 大みそかの12月31日。秋田県男鹿市では家々を訪ね、 新しい年の無病息災を祈る民俗行事「男鹿のナマハゲ」が行われました。 男鹿のナマハゲは人々の怠け心を戒め無病息災をもたらす民族行事です。 男鹿市の脇本浦田地区では８匹のナマハゲが雄たけびをあげながら ３６軒の家を練り歩きました。 ナマハゲは訪ねた家々で親の言うことを聞いているのかを 子どもたちに呼びかけていました。 男鹿のナマハゲ