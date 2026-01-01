俳優・剛力彩芽が、俳優・アーティストの丘山晴己と「年内結婚へ」などと1月1日、一部スポーツ紙で報じられた件について、オリコンニュースの取材に対し、関係者は「何も決まっていません」と答えた。【写真】ミュージカル『#チャミ』で共演した剛力彩芽と丘山晴己2人は、2021年9月上演のミュージカル『＃チャミ』で共演し、親交があるという。剛力は、俳優として、映画『ガッチャマン』『L▼DK』や、ドラマ『大切なことはす