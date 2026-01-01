大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が１日、インスタグラムで新年の挨拶を行った。年賀状スタイルで投稿し、「ＨＡＰＰＹＮＥＷＹＥＡＲ！２０２６今年もよろしくお願いします令和８年元旦」と記述。背景には複数のデコピンが映り、差出人の住所は「〒００２−００１７□県□市□町犬小屋前大谷デコピン」と記された。ユーモアたっぷりの年賀状に、ＳＮＳやフォロワーからも反響。「住所がっ笑笑」、「かわ