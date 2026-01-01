お笑いタレントの明石家さんま（70）と俳優・木村拓哉（53）の正月恒例の特番、フジテレビ「さんたく」（後2・50）が1日に放送された。さんまは冒頭からユーモアたっぷりにコント、軽妙トークを展開した。冒頭で、さんまは「死ぬる覚悟が…」と映画「国宝」で話題となった言い回しを披露。すると、木村が「よ、明石家」と歌舞伎の“大向う”のように声を上げた。「好きですね〜ハマったんすね、それ」と木村に聞かれると、「