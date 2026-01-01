名古屋の熱田神宮は、初詣に訪れる大勢の参拝客で朝から賑わっています。雲の向こうからゆっくりと顔を出す、2026年の初日の出。中部電力MIRAITOWERからの景色です。熱田神宮には朝から多くの参拝客が訪れ、本殿の前で賽銭を投げ入れた後、新年への願いを込めて手を合わせていました。参拝客：「健康で元気でいられますように」「今年留学に行きたいなと思っているので、それがうまくいくようにとお願いしました」三が日の