昨シーズン、営業を終了した村上市のスキー場が1日、民間企業の運営でオープンしました。 元日にオープンした村上市の「ぶどうスノーリゾート」。今週の雪でふもとの積雪が85cmになりました。昨シーズンまで市営のスキー場でしたが、赤字経営が続き営業を終了したため、民間企業が引き継ぎました。ゲレンデの全長は2.7kmあり、新潟県内のスキー場で最も北に位置します。