◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦大阪桐蔭20―5目黒学院（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）7大会ぶり2度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭（大阪第3）は20―5で目黒学院を下し、4大会連続の8強入りを決めた。試合後には準々決勝の組み合せ抽選が実施され、大阪桐蔭は第3試合で国学院栃木と対戦することが決まった。国学院栃木は7月の全国7人制大会を制しており、綾部正史監督は「胸を借りるつもりで。しっかりとチ