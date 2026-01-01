フジテレビ系クイズ番組『クイズ＄ミリオネア』が1日、13年ぶりに復活（後5：00）。嵐の二宮和也が、2代目司会者を務めた。オープニングでは“AIみの”から“にの”への継承という粋な演出が行われた。【動画】ミリオネアに新たな風！二宮和也が2代目司会で届ける番組冒頭は、みのもんたさん時代の『ミリオネア』名場面を放送。その後“AIみの”が出題者となり、二宮が回答者となって「二宮和也がクイズ＄ミリオネア」との問題