尾道―桐蔭学園前半、モールで押し込みトライを決める桐蔭学園の選手たち＝花園全国高校ラグビー大会第4日は1日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で3回戦8試合が行われ、3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）が44―0で尾道（広島）を下して準々決勝に進んだ。前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は大分東明に28―24で競り勝った。東福岡（福岡第1）は慶応志木（埼玉第2）に69―14で快勝し、大阪桐蔭（大阪第3）は目黒学院（