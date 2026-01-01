インスタグラムで米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が1日、インスタグラムを今年初更新。愛犬デコピンを使った年賀状風に、新年のあいさつを伝えた。大谷はストーリー機能を今年初めて更新。「HAPPY NEW YEAR！ 2026」「今年もよろしくお願いします」と投稿した。デコピンが各所に配置されたデザイン。住所は「犬小屋前」と記載され、「大谷デコピン」とも記されていた。大谷は今季がメジャー9年目。ドジャースでは3年目