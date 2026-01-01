元宝塚月組トップスターの龍真咲（りゅう・まさき）が１日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。「明けましておめでとう御座います」とまずは新年のあいさつ。「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます。私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と伝えた。大きなお腹のマタニティーフォトを公開。「日々お腹の中の命を感じながら、家