ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日、愛犬・デコピン名義で新年のあいさつをファンに送った。大谷はインスタグラムのストーリーズに犬の足跡がついた砂の上にさまざまなデコピンの姿のショットを加工して載せ「ＨＡＰＰＹＮＥＷＹＥＡＲ！２０２６今年もよろしくお願いします午令和８年元旦〒００２−００１７□県□市◇町犬小屋前大谷デコピン」と“住所”も添えて年賀状風にしてあいさつした。ネット