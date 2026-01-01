特別名勝 栗林公園（高松市）で新春の縁起物、和凧の展示会が開かれています。讃岐民芸館が所蔵する和凧17点を商工奨励館東館に展示しています。描かれているのは、江戸時代に浮世絵や歌舞伎などで人々に愛された人物たちです。 こちらの凧のモチーフは「義経八艘飛び」です。壇ノ浦の戦いで、源義経が勇ましく生き延びた様子が色鮮やかに描かれています。 他にも「酒呑童子」や「金太郎」など、一度は聞いたことが