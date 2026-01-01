ファジアーノ岡山 立田悠悟選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は12月30日、DF・立田悠悟選手(27)との来季の契約を更新したと発表しました。 立田選手は2025シーズンにJ1の柏からファジアーノに加入。 2025年シーズンは主にセンターバックとしてリーグ戦28試合（スタメン28試合）に出場。 J1未経験の選手が多い中で、J1通算150試合以上の経験をチームに還元す