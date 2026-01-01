河野孝汰選手（©RENOFA YAMAGUCHI FC） サッカー・J1ファジアーノ岡山は12月30日に、レノファ山口FCのFW・河野孝汰選手（22）が完全移籍で加入したと発表しました。 河野選手は山口県出身でレノファの下部組織で育つと、16歳でプロデビューを果たし当時J2最年少得点となる16歳11カ月でゴールを奪いました。 年代別の日本代表にも選ばれるなどしていましたが、その後もレノファ一筋でJ2通算