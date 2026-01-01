2025年に日本代表デビューを果たしたアビスパ福岡は1月1日、DF安藤智哉がドイツ・ブンデスリーガ1部のFCザンクトパウリへ完全移籍することが決まったと正式発表した。現在26歳の安藤は、190cmの長身を活かした空中戦と対人守備を武器とするセンターバックで、愛知学院大を経て、2021年にFC今治でプロキャリアをスタートした。その後、大分トリニータを経て、2025年にアビスパ福岡へ加入。J1では36試合に出場し4得点と、守備だ