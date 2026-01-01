2011年夏、ロシア・カムチャツカ半島で起きた、あまりにも衝撃的な熊襲撃事件。父は即死し、19歳の娘は熊に襲われながら母に電話をかけ続けた――。「お母さん、熊が私を食べている」。電話越しに伝えられた最期の1時間とは？宝島社のムック本『アーバン熊の脅威』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【まるで別人…】「彼女を…食べ始めた…」チンパンジーに襲われて“顔のほとんどを失った”悲劇の女