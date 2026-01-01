冬型の気圧配置と強い寒気の影響で、山形県では1日、村山地方と最上地方を中心に大雪となっている所があります。山形県内は2日明け方にかけて大雪に注意・警戒が必要です。山形地方気象台によりますと、1日の山形県内は冬型の気圧配置と強い寒気の影響で村山地方と最上地方を中心に大雪となっている所があり、午後5時現在、北村山と最上に「大雪警報」が出されています。大雪による交通障害や落雪などの被害に警戒が必要です。また