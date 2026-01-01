〈「熊が私を食べている！」ヒグマの一撃で父は即死、娘は生きたまま熊に…死を覚悟した娘が母に送った“最期の言葉”「お母さん、いろいろとごめんね…」（海外の熊事件・平成23年）〉から続く娘を生きたまま喰らい、父の遺体にも執着した親子熊。2011年夏、ロシア・カムチャツカ半島で起きた凄惨な熊襲撃事件。その後、熊たちはどうなったのか。宝島社『アーバン熊の脅威』より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初か