〈震度7の地震→酒蔵が全滅…輪島の朝市通りで復活を目指す51歳の杜氏が「あえて復興特需には飛び付かなかった」納得のワケ〉から続く2024年1月1日に発生した能登半島地震。輪島市中心部で起きた大火では、朝市通りなどで約240棟が燃えた。日吉酒造店はギリギリで焼失を免れたものの、四つの蔵が全て潰れるなどして醸造ができなくなった。創業5代目で杜氏を兼ねる日吉智(あきら)さん（51）は「焼失した地区のまちづくりと一体で