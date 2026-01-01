〈なぜ輪島の朝市は「2年経っても雑草でボウボウ」なのか？ 地域再建のリーダーが語る「家を建てたくても建てられない」複雑な事情〉から続く船にも「電機屋さん」がある。船舶には電気設備があり、漁船は魚群探知機やGPSなども必需品だ。船の電機屋がいないと沖へは出られない。【画像】沖崎さんが“一発逆転”に成功したヒット商品「マリンランプ」を見る。大手電機メーカーが類似品を売り出すほどの人気となった。能登半島