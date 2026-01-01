住所不定の55歳の無職の男が窃盗の疑いで逮捕され、群馬県富岡市にある男の関係先から81歳の女性の遺体が見つかりました。警察が関連を調べています。遺体で見つかったのは、富岡市に住む富田春枝さん（81）です。警察はきょう、富田春枝さんの通帳と印鑑を盗んだ疑いで無職の富田健一容疑者（55）を逮捕しましたが、その後、富田容疑者がかつて住んでいた空き家を捜査したところ、遺体を見つけたということです。富田容疑者は「金