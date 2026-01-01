犬がみせるあざとい行動5つ 犬は、飼い主の反応をとてもよく観察しています。「これをするとオヤツがもらえる」「優しく撫でてもらえる」と覚えると、その“可愛がられる行動”を繰り返すようになります。 いわば、犬なりの計算された甘え方＝あざとさです。ここでは、そんな犬の代表的な「あざとい仕草」と、その背景にある心理を紹介します。 1.上目づかいでじっと見つめる うるんだ瞳で見上げてくる姿は、誰が見てもキュ