ヒルトン京都は、「ウィンタービュッフェ 〜Wrap in Warmth〜」を1月4日から3月5日まで開催する。ビュッフェでは、スパイスと黒糖を使ったリブロースのローストビーフをライブキッチンでカッティングするほか、丹波あじわいどりと海老芋の天ぷら、クラムチャウダー、シーフードポトフ風スープなど、約50種類の料理をそろえる。ディナー限定で牛テールスープやベジタブル手毬寿司、ラクサ・ベタウィなども提供する。ホット料理は、