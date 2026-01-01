移動までの時間があるとき、ひと休みしたい、ちょっと仕事をしたい。東京駅改札外のグランスタには、そういうときに役立つカフェも数多くあります。その中からライター池田が、おとながくつろげる店をご案内。おいしいコーヒーとスイーツでよい時間を。古都奈良からのコーヒーに癒される何だかんだ言って人が多い東京駅。取材で歩いていても疲れることがある。そんなときには、ふっと旨いコーヒーとスイーツでひと息。ちょい大人な