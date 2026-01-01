◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦関西学院14―38国学院栃木（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）シード校の壁にはね返された。後半1分、FB宮嵜が中央にトライし、14―19と5点差に迫ったが、その後は国学院栃木のディフェンスを突破することはできなかった。今季のチームは、昨季のキック多用のチームから、ボールをつなぐラグビーを基本として、兵庫県大会決勝では報徳学園を29―7と圧勝し5大会ぶりの花園出場を