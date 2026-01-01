毎年1月2日、3日に開催されるお正月の風物詩『箱根駅伝』。217.1kmという起伏に富んだ長い距離を、10人のランナーが襷（たすき）を繋いで走りきる――。次の走者へ襷を渡すべく死力を振り絞るランナーの姿に、胸を熱くする視聴者も多いことだろう。そこで、全国の男女500人を対象に「箱根駅伝で感動した『名選手』」についてアンケートを取った。【写真】「箱根駅伝で感動した『名選手』」1位に輝いた”伝説”の近影初代「山の神