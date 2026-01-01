2026年が始まりました。初日の出や初詣、元日の熊本の様子です。 標高約900メートル、熊本県阿蘇市の大観峰では氷点下の寒さの中、初日の出を見に来た人たちがその時を待ちました。そして午前7時20分ごろに見えてきました。 初日の出を見に来た人は「半熟卵みたい」と表現していました。 また「勉強もがんばって素敵な出会いがありますように」と願う人もいました。 熊本城内の加藤神社は初詣に来た人たちで賑わい、参拝