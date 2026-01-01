消防やJR東日本によりますと、1日午後2時すぎ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の踏切で「乗用車と電車の接触事故」と通報がありました。乗用車は大破し、乗っていた60代の男性が閉じ込められましたが、およそ2時間後に救助され、搬送の際、意識はあったということです。また電車の一部の車両が脱線しましたが、乗客にケガはないということです。宇都宮線と湘南新宿ラインは一部区間で運転を見合わせていて、再開のメドは立っていません