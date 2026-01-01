元宝塚歌劇団雪組娘役で女優の白峰ゆり（36）が1月1日、自身のSNSを更新。芸能事務所アリゲーターに所属することを発表した。「このたび、アリゲーターに所属させていただくことになりました。新たな環境でお仕事に向き合えることを、とてもうれしく思っています。これまで以上に、1つ1つの作品に真摯（しんし）に向き合い、成長できるよう努力してまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とコメントした。