試合は行われなかった。それが、リヤドの結末だった。2025年12月27日、サウジアラビアの首都リヤドで開催されたボクシング興行、『The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）』。スーパーフライ級にステップアップし、3階級目の世界王座を目指した寺地拳四朗は、IBF世界スーパーフライ級王者、ウィリバリド・ガルシアの棄権により、"試合中止"というよもやの結末で、サウジを去ることになった。2025年7月30