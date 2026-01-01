TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、1月1日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。突然、第1子女児の誕生を報告した。安住アナはこの日、TBSでは20年ぶりだという、ヘリコプターによる初日の出中継に登場。ヘリの中で“ご来光”を待つ間、「さて、ちょっと初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から一つみなさまに報告があります」と切り出し、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれま