映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「疯狂元素城」の意味は？中国語で「疯狂元素城」と表す映画はなんでしょう？ヒントは、火・水・土・風の“エレメント”たちが暮らす街のお話。いったい、中国語で「疯狂元素城」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「マイ・エレメント」でした！「