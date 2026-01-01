長嶋茂雄さんは将棋では「勘ピューター」ではなかった。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。＊＊＊＊＊将棋の中原誠十六世名人は、野球界有数の将棋好きだった長嶋茂雄さんと対局した経験がある。将棋盤を挟んで受けた印象は意外なものだった。また自身も脳出血で倒れた後、入院先の病院で長嶋さんが懸命にリハビリする姿を目にした。現在車いすで生活する中原は、ミスターから力をも