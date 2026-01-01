埼玉・白岡市の踏切で1日午後、JR宇都宮線の列車と車が衝突する事故があり、午後4時55分現在、宇都宮線などの一部区間で運転を見合わせています。午後2時20分ごろ、JR宇都宮線の新白岡駅近くの踏切で「列車と車の事故」と目撃者から通報がありました。警察などによりますと、新白岡駅から約300メートルほど離れた踏切内で下り列車と乗用車が衝突し、列車の先頭車両が脱線しました。この事故の影響で、宇都宮線の白岡駅から古河駅の