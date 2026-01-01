ＳＫＥ４８が１日、年越し配信「ＳＫＥ４８年忘れ１３時間テレビ〜ＳＫＥ（サカエ）の大晦日はまだ終わらん２０２５→２０２６」を開催した。３月１８日に３６枚目シングル（タイトル未定）のリリース決定と１４期生オーディション開催を発表した。昨年５月に開催された３０時間配信に続く長時間配信。今回は大みそかから元旦の年越し１３時間配信で、６年ぶりの大みそかカウントダウンイベントとなった。オープニングを飾