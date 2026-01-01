◆全国高校ラグビー大会・3回戦筑紫17―33東海大相模（1日、花園ラグビー場）初めて8強を懸けて戦った筑紫（福岡第2）が後半に力尽きた。2トライを挙げた前半を12―7とリード。後半5分のトライで点差を10点に広げたが、その後はFW平均体重が約9キロ重く、高さも上回る東海大相模（神奈川第2）のパワーに押し込まれ、連続トライを許して逆転された。「勝ちきることが目標だったので、それが達成できず悔しい気持ちしかない