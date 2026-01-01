広島県では2日昼過ぎから3日にかけて大雪となるでしょう。南部の平地でも大雪となる所がある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。【天気概況】中国地方は冬型の気圧配置となっていて、2日は中国地方の上空約5500メートルに氷点下36度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。広島県では、2日昼過ぎから夕方に降雪が強まり、積雪が急速に増える見込みです。広島市の