2026年1月2日と3日に開催される「第102回箱根駅伝」。 歴史ある大会に、長崎出身のランナーもエントリーしています。 県出身選手の大学名と出身高校名は以下の通りです。 ◆牟田 凜太選手（駒沢大1年） 〔鎮西学院高校出身〕 3000m障害の県高校記録保持者。 高校2、3年生の時には、県高校駅伝1区で区間賞。 ◆川内 琉生選手（東京国際大4年） 〔鎮西学院高校出身〕 県高校駅伝では、2年生の時6区で1位、3年生