12月16日、中央学院大学の合同取材が、我孫子の大学キャンパスで行われた。 10月の箱根駅伝予選会はトップ通過を果たした中央学院大学。川崎勇二監督は「夏の練習を見て上位3チームには入れる手応えはあった。ただトップと言っても大した差ではない。彼ら(選手たち)には『たまたまトップだよ。あまり自分たちをいいように見るのはやめた方がいい』という話をした」と振り返った。 「これまでなかなかチ