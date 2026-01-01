頚髄損傷でリハビリ中の?炎の戦士?大谷晋二郎（５３）が１日、東京・後楽園ホールで行われた「謹賀新年＆大谷晋二郎エイド〜何度でも立ち上がれ〜」にビデオメッセージで登場した。２０２２年４月１０日の「ＺＥＲＯ１旗揚げ２０＆２１記念大会」で重傷を負い、リハビリに取り組んできた。この日、同大会の応援団長を務める星川尚浩、そしてその星川の応援に２００１年３月２日ゼロワン旗揚げ戦での第１試合で対戦し、『生涯の