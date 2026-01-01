J:COMチャンネルは1月1日20時より、現在実施中の「昭和100年プロジェクト」の第二弾として、オリジナルドラマ『昭和LOVERS 〜昭和100年、大晦日の夜に起きた小さな奇跡〜』を放送する。「昭和100年プロジェクト」第二弾オリジナルドラマ『昭和LOVERS 〜昭和100年、大晦日の夜に起きた小さな奇跡〜』○昭和から受け継がれた文化に注目するきっかけを作るプロジェクト「昭和100年プロジェクト」は、2025年が昭和元年から数えて100年