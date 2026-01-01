新しい年、2026年が始まりました。 鹿児島市の最福寺では参拝客が次々と訪れ、1年をふり返りながら、鐘をついていました。 （専門学校へ進学）「いろんな出会いもあって、すごく楽しい1年だった」 こちらは、新年を迎えた鹿児島市の照国神社。本殿から鳥居の先まで参拝を待つ人の列ができました。 （東京に進学）「東京に上京するので、健康に暮らしたい」 朝は、県本土を中心に晴れ、初日の出が見られたところもありました。