【モデルプレス＝2026/01/01】「バチェラー・ジャパン」シーズン2に出演していた福良真莉果（40）が1月1日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。【写真】「バチェラー2」出演40歳美女、生まれたて息子と家族3ショット◆「バチェラー2」福良真莉果、出産発表福良は「赤ちゃんが産まれました 4116gむちむち元気な男の子です！」と報告。「年齢的に不安なこともあったけど何事もなく健康で元気な赤ちゃん産まれてママは幸せ