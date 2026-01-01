「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」──2026年1月1日、女優・長澤まさみが所属事務所のホームページを通じて結婚を報告した。女優として約20年間も最前線で活躍し続けている彼女は、これまで何度かロマンスを報じられていたが、近年のプライベートは謎に包まれていた。【写真】当時、投稿が1件だけになっていた長澤まさみのインスタ。8頭身ボディーの全身写真、パンツルックでも