◆陸上全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロＧＭＯインターネットグループが初優勝を飾った。２区の今江勇人が区間新記録の快走で首位でつなぐと、３区の鈴木累人は区間２位、４区のＭ・テモイは区間２位と独走態勢。５区の太田蒼生、６区の嶋津雄大が共に区間新記録＆区間賞でさらなる勢いをつけ、７区の鶴川正也がすがすがしい表情でトップのゴールテープを切った。前回の