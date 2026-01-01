◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催した。ＧＨＣタッグ選手権で王者組・丸藤正道、拳王に挑戦する「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」ＢＵＳＨＩのパートナー「ＸＸＸＸ」は、新日本プロレスを昨年５月に退団した内藤哲也だった。入場では、青いスーツ