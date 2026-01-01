正月の賑わいを直撃です。元日の繁華街で雑居ビル火災です。消防などによりますと、午前10時ごろ、郵便配達員が高知市追手筋の雑居ビルから煙が上がっているのを発見し、通報しました。火は通報からおよそ5時間半後に鎮圧され、けが人はいません。現場は元日で賑わう繁華街ということもあり、一時、騒然としました。